2017 yılında transfer olduğu Premier Lig devi Liverpool'da müthiş bir oyun ortaya koyan Mohamed Salah, İngiltere defterini kapatıyor. Takımıyla henüz yeni sözleşme imzalamak için anlaşamayan tecrübeli hücum oyuncusunun yeni takımı belli oldu.

MOHAMED SALAH'TAN SÜRPRİZ TRANSFER!

32 yaşındaki Mohamed Salah, İngiliz basınında çıkan habere göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal ve Al Nassr'ın radarına girmiş durumda. Özellikle Al Hilal'ın yıldız futbolcuyu transfer etmeye yakın olduğu kaydedildi.

Mohamed Salah'ın da kariyerini Suudi Arabistan'da devam ettirmek istediği ve gelen tekliflere olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla 15 maça çıktı, Mısırlı yıldız, bu maçlarda takımına 9 gol ve 7 asistlik bir katkı sağladı. Ek olarak oyuncunun güncel piyasa değeri de 55 milyon euro civarında.