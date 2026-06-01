  • Ve Mohamed Salah'ı resmen duyurdular! Yılın büyük sürprizi
Spor

Ve Mohamed Salah'ı resmen duyurdular! Yılın büyük sürprizi

Mohamed Salah için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. 9 yıllık Liverpool kariyerini noktalayan Mısırlı yıldızın adı Fenerbahçe ile de yakından anılıyor. MLS ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan Salah, yılın transferini gerçekleştiriyor. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ1 Haziran 2026 Pazartesi 09:59
Türkiye ve Avrupa'da transfer piyasası hareketlenmeye başladı. Yaz transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kalan pek çok kulübün yakın markajında olan Mohamed Salah, dünyada ses getirecek bir imzaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE SÖYLENTİLERİ

Mohamed Salah'ın Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi ile anlaştığına dair iddialar çok konuşulmuştu. Mısırlı yıldızın transferinin seçilecek yeni başkanın kararına göre netleşeceği belirtilirken, İngiltere'den sürpriz bir haber geldi.

ADA'DA BEKLENMEDİK HAMLE

İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig'in bir başka ekibi Chelsea, Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak istiyor. Xabi Alonso yönetiminde gelecek sezon tüm kulvarlarda zirveye oynamak isteyen Mavilerin, Mısırlı yıldızı transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Londra seçeneğine olumlu baktığı ifade edilen Mohamed Salah'ın, Chelsea cephesiyle temas halinde olduğu belirtildi. Taraflar anlaşma sağladığı takdirde Salah'ın Dünya Kupası'ndan sonra Chelsea'nin yolunu tutacağı öne sürüldü.

Geçen sezon Liverpool formasıyla 41 maça çıkan Mohamed Salah, Kırmızılara 12 gol ve 10 asistlik katkı verdi.

''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

