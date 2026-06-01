Türkiye ve Avrupa'da transfer piyasası hareketlenmeye başladı. Yaz transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kalan pek çok kulübün yakın markajında olan Mohamed Salah, dünyada ses getirecek bir imzaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE SÖYLENTİLERİ

Mohamed Salah'ın Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi ile anlaştığına dair iddialar çok konuşulmuştu. Mısırlı yıldızın transferinin seçilecek yeni başkanın kararına göre netleşeceği belirtilirken, İngiltere'den sürpriz bir haber geldi.

ADA'DA BEKLENMEDİK HAMLE

İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig'in bir başka ekibi Chelsea, Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak istiyor. Xabi Alonso yönetiminde gelecek sezon tüm kulvarlarda zirveye oynamak isteyen Mavilerin, Mısırlı yıldızı transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Londra seçeneğine olumlu baktığı ifade edilen Mohamed Salah'ın, Chelsea cephesiyle temas halinde olduğu belirtildi. Taraflar anlaşma sağladığı takdirde Salah'ın Dünya Kupası'ndan sonra Chelsea'nin yolunu tutacağı öne sürüldü.

Geçen sezon Liverpool formasıyla 41 maça çıkan Mohamed Salah, Kırmızılara 12 gol ve 10 asistlik katkı verdi.