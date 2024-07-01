Serie A devi Juventus'un genç golcüsü Moise Kean, takımdan ayrılıyor. Yıldız futbolcunun yeni adresini İtalyanlar duyurdu.

MOISE KEAN'E 5 YILLIK SÖZLEŞME

Çizme medyasında çıkan haberlere göre; Serie A ekiplerinden Fiorentina, Moise Kean transferini bitirdi. Fiorentina, yıldız golcü için Juventus'a 13 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek. İtalya forvet 5 yıllık sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor. Transferinden önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE İLGİLENİYORDU!

Bu sezon forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, İtalyan santrforu yakından takip ediyordu.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan golcü oyuncu, kariyerinde 284 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda ise 90 kez ağları havalandırdı.