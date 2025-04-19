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Spor

Ve Mostafa Mohamed transferi bitti! İmzayı resmen atıyor

Daha önce Galatasaray'da başarılı sezonlar geçiren Mostafa Mohamed 2022 yazında Nantes'a transfer olmuştu. Burada istediğini bulamayan Mısırlı forvet ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte Mostafa Mohamed haberinin detayları...

Emre Sarı19 Nisan 2025 Cumartesi 22:51 - Güncelleme:
Ve Mostafa Mohamed transferi bitti! İmzayı resmen atıyor
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2021-2022 yılları arası Galatasaray forması giyen Mısırlı forvet Mostafa Mohamed, bu sürecin ardından Fransa'nın Nantes takımına transfer olmuştu. Fransız ekibinde geçirdiği 2,5 sezonda tecrübeli golcü istenileni bir türlü veremedi. 27 yaşındaki oyuncuyla ilgili ise Fransız ekibi karar aşamasına geldi. Mostafa Mohamed hakkında yakın zamanda yeni gelişmeler olması bekleniyor.

MOSTAFA MOHAMED TRANSFERİ BİTİYOR!

Geçtiğimiz sezonu 8 golle tamamlayan Mostafa Mohamed, bu sezona da istediği gibi başlayamadı. Nantes formasıyla 28 maça çıkan Mohamed, yalnızca 6 gol atabildi.

Mısırlı futbolcuya gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı. Mostafa Mohamed'in yeni durağı ise açıklandı.

YOLLAR AYRILIYOR

Fransız basının haberine göre; Mostafa Mohamed'e İngiltere'den talip çıktı. Haberin detayında, 27 yaşındaki futbolcunun Fulham'ın radarına girdiği ve sene sonunda İngiltere'ye gidebileceği ifadeleri yer aldı. Golcü oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor.

Nantes ise İngiliz ekibinden 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Londra ekibi ise yakında Fransız takım ile iletişime geçecek.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Mostafa Mohamed, bu sezon 28 maça çıkarken ve 6 gol atarken asist üretemedi.

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