Ve Mostafa Mohamed transferi hayırlı olsun! Süper Lig devi işi bitirdi

Sezon sonunda kiralık sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte Galatasaray'a dönmeye hazırlanan Mısırlı santrafor Mostafa Mohamed için sürpriz bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki genç santrafora Karadeniz temsilcisi Trabzonspor sezon sonunda talip olacak.

MOSTAFA MOHAMED, SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

Bu sezon Nantes'ta gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Mostafa Mohamed için işler pek de istenildiği gibi gitmedi. Başarılı oyuncu Mostafa Mohamed bir süre önce Nantes kulübü ile sorun yaşadı ve kadro dışı bırakıldı. Yaşananların ardından sezon sonunda Galatasaray'a dönmeye hazırlanan Mostafa Mohamed'e Süper Lig'in önemli isimlerinden Trabzonspor teklif götürmeye hazırlanıyor.

MAXİ GOMEZ'İN YERİNE

Maxi Gomez'in performansından memnun olmayan Trabzonspor, gelecek sezon gol yollarında sorun yaşamamak için Galatasaray'ın genç yıldızı Mostafa Mohamed'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin Mısırlı oyuncu için nasıl bir karar vereceği belirsizliğini koruyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başarılı santrafor Mostafa Mohamed bu sezon Nantes forması ile 51 resmi maça çıktı. Sahada 2982 dakika kalan Mısırlı oyuncu 11 gol, 5 asistlik performans ile skora katkı sağladı.