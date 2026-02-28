Mostafa Mohamed, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de daha önce Galatasaray formasıyla da top koşturan Mısırlı golcü, 2023'te Nantes'in yolunu tuttu. Fransız ekibinde inişli çıkışlı performansı sebebiyle zaman zaman eleştirilen Mostafa Mohamed, sezon sonunda takıma veda etme karar aldı.

MOSTAFA MOHAMED'İN YENİ ADRESİ...

Mostafa Mohamed'in vatandaşı olan teknik direktör Tarek Mostafa, oyuncuya İngiltere'den taliplerin olduğunu açıkladı.

Nantes'in Mostafa Mohamed'i elden çıkarmak istediği öğrenilirken oyuncunun yeni sezonda kariyerine Ada'da devam edeceği belirtildi.

Ara transfer döneminde Süper Lig ekipleriyle de anılan Mostafa Mohamed, sezonu Fransa'da tamamlama kararı almıştı.

BU SEZON NE YAPTI?

Mostafa Mohamed, bu sezon Nantes'te beklentilerin altında kaldı. 28 yaşındaki tecrübeli golcü, çıktığı 18 karşılaşmada takımına 3 gollük katkı verdi.