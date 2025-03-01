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Spor

Ve Mourinho'dan Anderson Talisca kararı! Antalyaspor maçında sahada

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca, Jose Mourinho'nun gözüne girdi. Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK maçında iki golle yıldızlaşan Brezilyalı orta sahanın, Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Haber Merkezi1 Mart 2025 Cumartesi 09:57 - Güncelleme:
Ve Mourinho'dan Anderson Talisca kararı! Antalyaspor maçında sahada
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Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin en flaş hamlelerinden biri olarak görülen Anderson Talisca, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Brezilyalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK deplasmanında attığı iki golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

GÖZLER ANTALYASPOR MAÇINDA

Sarı-Lacivertli formayla Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 kez ağları sarsan Talisca, 4-1'lik Gaziantep FK zaferinde yıldızlaşmıştı. Şimdi ise gözünü Kadıköy'de oynanacak Antalyaspor mücadelesine çevirmiş durumda.

MOURINHO'NUN GÖZÜNE GİRDİ

Ligde şu ana kadar 4 maçta süre alan ve Galatasaray derbisinde son anlarda oyuna dahil olan deneyimli futbolcu, antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı.

31 yaşındaki Sambacı'nın, Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması beklenirken, sezonun geri kalanında takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olması hedefleniyor.

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