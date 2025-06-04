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Spor

Ve N'Golo Kante transferi bitti! Havalimanı dolup taşacak

Süper Lig'in bitmesi ile takımlarımız gelecek sene için çalışmalara başladı. Arabistan'da mutsuz N'Golo Kante de Süper Lig'in devlerinin hedefinde. Yıldız futbolcu yakında ligimizde forma giyecek. İşte N'Golo Kante haberinin detayları...

Emre Sarı4 Haziran 2025 Çarşamba 22:30 - Güncelleme:
Ve N'Golo Kante transferi bitti! Havalimanı dolup taşacak
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Süper Lig'in bitmesi ile takımlarımız gelecek sene için çalışmalara başladı. Arabistan'da mutsuz N'Golo Kante de Süper Lig'in devlerinin hedefinde. Yıldız futbolcu yakında ligimizde forma giyecek. Fransız oyuncu geçen yaz döneminde de ekiplerimizin transfer listesindeydi.

BEŞİKTAŞ SADİO MANE'Yİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen N'Golo Kante için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlı yöneticiler bu transferi bitirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Beşiktaş yıldız futbolcuyu ikna etmek için yoğun bir şekilde uğraşıyor.

KANTE'NİN SEZON KARNESİ

N'Golo Kante, Arabistan takımıyla bu sezon toplamda 32 maça çıktı. 34 yaşındaki Fransız futbolcu takımına 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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