Ve Okan Buruk geri dönüyor! Resmen açıkladı

Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk Galatasaray'ın başına geçmeye hazırlanıyor. Başkan adaylığında Dursun Özbek'i destekleme kararı alan Metin Öztürk takımın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor. Öğrenilen bilgiye göre genç teknik direktör Dursun Özbek'in de teknik direktör listesinde ilk isimlerden birisi.

OKAN BURUK MESAJI NET VERDİ

Genç teknik adam NTV'de katıldığı programda sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü olmak istediğini resmen açıkladı. Başkan adayı Dursun Özbek'in de seçimi kazanması halinde teknik direktör listesinde Okan Buruk ilk isimlerin başında geliyor. 48 yaşındaki genç teknik adam önümüzdeki sezon Galatasaray'ı çalıştırabilir. Öte yandan Okan Buruk sarı kırmızılıları çalıştırmak istediğini yinelerken hiçbir maddi beklentisinin olmadığını ve kendisini göreve hazır hissettiğini belirtti.

ŞAMPİYON TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK

Okan Buruk 2013 sezonunda teknik direktörlüğe Türkiye u-19 takımında başladı. Sırasıyla Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor ve Göztepe'yi çalıştıran genç teknik direktör Akhisarspor'da 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Çaykur Rizespor'un başına geçen Okan Buruk daha sonrasında ise Medipol Başakşehir'in başına geçti ve 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Star Gazetesi