Ve Ozan Kabak dünya devine imzayı atıyor! Resmen duyuruldu

Geçtiğimiz sezon ligde küme düşen Schalke'den Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan Ozan Kabak, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Ligde dev kulüplerin dikkatini çeken genç savunmacı, yaz sezonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

OZAN KABAK ALMAN DEVİNE GİDİYOR

Alman basının haberine göre; Borussia Dortmund, tecrübeli stoperi Math Hummels'in sözleşmesinde son sezona girmesiyle alternatif arayışlarına başladı. Alman ekibinin listesinin ilk sırasında Ozan Kabak'ın olduğu öğrenildi.

NURİ ŞAHİN DEVREDE

Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini bırakıp, Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Nuri Şahin'in Ozan Kabak transferinde önemli rol oynayacağı aktarılıyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Milli stoper, bu sezon Hoffenheim'la 19 maçta süre aldı ve piyasa değeri 13 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi