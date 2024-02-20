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Spor

Ve Ozan Kabak dünya devine imzayı atıyor! Resmen duyuruldu

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, kariyerinde yeniden yükselişe geçiyor. Genç savunmacı Ozan Kabak, yaz transfer döneminde Alman devine imza atmaya hazırlanıyor.

20 Şubat 2024 Salı 18:57 - Güncelleme:
Ve Ozan Kabak dünya devine imzayı atıyor! Resmen duyuruldu
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Geçtiğimiz sezon ligde küme düşen Schalke'den Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan Ozan Kabak, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Ligde dev kulüplerin dikkatini çeken genç savunmacı, yaz sezonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

OZAN KABAK ALMAN DEVİNE GİDİYOR

Alman basının haberine göre; Borussia Dortmund, tecrübeli stoperi Math Hummels'in sözleşmesinde son sezona girmesiyle alternatif arayışlarına başladı. Alman ekibinin listesinin ilk sırasında Ozan Kabak'ın olduğu öğrenildi.

NURİ ŞAHİN DEVREDE

Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini bırakıp, Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Nuri Şahin'in Ozan Kabak transferinde önemli rol oynayacağı aktarılıyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Milli stoper, bu sezon Hoffenheim'la 19 maçta süre aldı ve piyasa değeri 13 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi

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