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Spor

Ve Ozan Kabak hayırlı olsun! Yeni yılın ilk transferi

Bundesliga'da oynadığı oyun ile herkesi kendine hayran bırakan Ozan Kabak için yeni bir iddia ortaya atıldı. Milli oyuncu Ozan Kabak'ın sezon sonunda Süper Lig devi ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu öğrenildi. İşte Detaylar...

Star Gazetesi18 Mayıs 2023 Perşembe 19:03 - Güncelleme:
Ve Ozan Kabak hayırlı olsun! Yeni yılın ilk transferi
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Süper Lig şampiyonluğunun en büyük adaylarından Galatasaray gelecek sezon kadrosunu oluşturmaya erkenden başladı. Sarı-kırmızılı ekip transfer sezonunun başlamasıyla birlikte eski yıldızı Ozan Kabak'ı tekrardan kadrosuna katmak için harekete geçecek.

OZAN KABAK YENİDEN GALATASARAY'DA


23 yaşındaki Ozan Kabak geçen yıl Premier Lig ekibi Norwich City'de kiralık olarak forma giydikten sonra takımı Schalke 04'e geri dönmüş ardından Bundesliga ekibi Hoffenheim'e 7 milyon euroya transfer olmuştu. Hoffenheim'daki sözleşmesi 2026 yılında son bulacak olan genç yıldız Ozan Kabak için Galatasaray kulübü transfer döneminde Alman ekibine teklif götürmeye hazırlanıyor.

İKİNCİ OZAN KABAK DÖNEMİ

Altyapı döneminden profesyonel kariyerine kadar Galatasaray'da forma giyen başarılı oyuncu Ozan Kabak sezon sonunda transferin gerçekleşmesi ile beraber yuvasına geri dönmüş olacak. Sezon sonunda Hoffenheim'ın kapısını çalacak olan sarı-kırmızılı ekip oyuncuyu satın alma opsiyonlu olarak kiralamayı planlıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki genç yıldız Ozan Kabak bu sezon Hoffenheim forması ile 31 resmi maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.

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