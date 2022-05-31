Ve Ozan Kabak, Türkiye'ye dönüyor! Almanlar duyurdu

Alman basınından Ozan Kabak için önemli bir iddia gündeme geldi. Schalke'nin kiralık olarak formasını giydiği Norwich City'den önümüzdeki günlerde geri dönecek olan Ozan Kabak'ı elden çıkarmak istediği ve milli savunmacının Galatasaray'a yakın olduğu iddia edildi.

SCHALKE, OZAN KABAK'I SATMAK İSTİYOR

Almanya basınında yer alan habere göre; Bundesliga'ya yeniden yükselen Schalke, Norwich City'den geri dönecek olan Ozan Kabak'ı satmak istiyor. Milli savunmacı Alman ekibinin planları arasında yer almıyor.

OZAN KABAK, GALATASARAY'A YAKIN

Haberde, Türkiye'den Galatasaray'ın Ozan Kabak ile ilgilendiği, milli oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı belirtildi.

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Ozan Kabak, bu sezon Norwich City formasıyla 12 resmi maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı. 22 yaşındaki milli savunma oyuncusu bu karşılaşmalarda takımına gol ve asist katkısında bulunamadı.