Ozan Tufan, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'ye 3 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Burada geçirdiği iki sezonda taraftarların en sevdiği isimlerden biri haline gelen milli orta saha, bu sezon da takımın en iyilerindendi. Bu perfmans, Premier Lig ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

WEST HAM, OZAN TUFAN'I KADROSUNA KATMAYA HAZIRLANIYOR

Premier Lig'in iddialı ekiplerinden West Ham United, Ozan Tufan'ı transfer etmek istiyor. İngiliz basınında yer alan haberde; Orta saha arayışında olan Londra ekibinin rotayı milli futbolcuya çevirdiğini aktardı. West Ham'ın, oyuncuya üç yıllık sözleşme teklif edeceği haberin detayları arasında yer aldı. Ozan Tufan'ın ise yeniden Premier Lig'de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

"ORTA SAHADA ÜRETKENLİĞİ ARTIRACAK"

Ada basını, West Ham United'ın Ozan Tufan'ı transfer hedefi olarak belirlemesini doğru bir seçim olarak nitelendirdi. 29 yaşındaki futbolcunun, Londra ekibinin orta sahasındaki üretkenliği artıracak teknik donanıma ve gol yollarında etkili olacak üretkenliğe sahip olduğuna değinildi.

40 MAÇTA 10 GOL

Bu sezon Hull City formasıyla 40 maçta görev alan Ozan Tufan, takımına 10 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2,8 milyon euro...

Star Gazetesi