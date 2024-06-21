Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından kariyerinin son iki sezonunu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de geçiren Ozan Tufan, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Hull City ile prensip anlaşmasına vardı. Ozan Tufan'ın birkaç gün içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

Bursaspor'un altyapısında yetişen Ozan Tufan, Süper Lig kariyerinde sırasıyla Bursaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor formaları giydi. Başarılı orta Trabzonspor ile birlikte Türkiye kariyerindeki 4. kulübünde boy gösterecek.

Ozan Tufan, bu sezon Hull City formasıyla 40 maçta 2202 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu bu süre zarfında takımı adına skora 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.