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Spor

Ve Ozan Tufan Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Son iki sezondur Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Ozan Tufan, Türkiye'ye geri dönüyor. Milli orta saha, Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardı.

21 Haziran 2024 Cuma 19:04 - Güncelleme:
Ve Ozan Tufan Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi belli oldu
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Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından kariyerinin son iki sezonunu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de geçiren Ozan Tufan, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Hull City ile prensip anlaşmasına vardı. Ozan Tufan'ın birkaç gün içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

SÜPER LİG'DE DAHA ÖNCE 3 TAKIMDA FORMA GİYDİ

Bursaspor'un altyapısında yetişen Ozan Tufan, Süper Lig kariyerinde sırasıyla Bursaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor formaları giydi. Başarılı orta Trabzonspor ile birlikte Türkiye kariyerindeki 4. kulübünde boy gösterecek.

SEZON RAKAMLARI

Ozan Tufan, bu sezon Hull City formasıyla 40 maçta 2202 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu bu süre zarfında takımı adına skora 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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