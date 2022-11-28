Ve Ozan Tufan transferi bitti! Resmen duyurdular

Geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan için Salernitana'nın harekete geçtiği iddia edilmişti. Ancak Hull City'e resmi bir teklifin gelmediği öğrenilirken Ozan Tufan'ın geleceği hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

OZAN TUFAN İÇİN İTALYA İDDİASI

Fenerbahçe'den geçtiğimiz yaz ayrılarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, Ada ekibindeki performansıyla beğeni topladı. Geçtiğimiz günlerde de İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'nın 27 yaşındaki oyuncuya talip olduğu iddia edilmişti.

HOCASINDAN İLK AÇIKLAMA

Transfer iddialarının ardından Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior'dan açıklama geldi. Resmi olarak hiçbir şey duymadığını belirten Rosenior, "Kulüpten ayrılmak istediğine dair hiçbir belirti yok." ifadelerini kullandı.

OZAN TUFAN TRANSFERİ BİTTİ! KALIYOR...

İngiliz basınında yer alan habere göre; Ozan Tufan için gündeme gelen Salernitana iddialarının asılsız. Bunun yanı sıra 27 yaşındaki oyuncunun da takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi yok ve 2025'in yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.