Ve Ozan Tufan Türkiye'ye geri dönüyor! Yılın transferi...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Ozan Tufan'a Galatasaray'ın talip olduğu iddia edildi.

OZAN TUFAN'A GALATASARAY KANCASI

Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Ara transferde de hız kesmek istemeyen sarı-kırmızılılar geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den ayrılarak Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'a talip oldu. 27 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlandığı iddia edildi.

OKAN BURUK'TAN OZAN TUFAN'A ONAY

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un da Ozan Tufan transferi için yönetime onay verdiği ileri sürüldü. Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcuyu birçok bölgede kullanmayı planladığı belirtildi.

OZAN'IN İNGİLTERE KARNESİ

Ozan Tufan, bu sezon Hull City formasıyla şu ana kadar 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1148 dakika süre alan 27 yaşındaki oyuncu, 3 golle takımına katkıda bulundu.