Ve Ozan Tufan'ın kaderi belli oldu! Geldiği gibi...

Takvim 20 Mart 2022 Pazar 17:41 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 17:41

Ozan Tufan, kiralık olarak oynadığı Watford'dan geçtiğimiz ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Beklentilerin altında bir performans sergileyen Ozan Tufan ile sezon sonu yolların ayrılmasının planlandığı öne sürüldü.

OZAN TUFAN, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Fenerbahçe'nin 2015'in yazında Bursaspor'dan 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ozan Tufan, sarı-lacivertlilerde bir türlü istenen seviyeye ulaşmadı. Geçtiğimiz yaz aylarında da İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan Ozan Tufan, yarım sezon İngiliz ekibinde forma giydikten sonra ara transfer döneminde sarı-lacivertlilere geri dönmüştü.

SEZON SONU YOLLAR AYRILIYOR

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, performansıyla hayal kırıklığına uğratan Ozan Tufan ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor. Ozan Tufan'ın yanı sıra Jose Sosa, Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas, Nazım Sangare ve Mergim Berisha ile de yolların ayrılması planlanıyor.

OZAN TUFAN'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Ozan Tufan, bu sezon sarı-lacivertli formayla 8 karşılaşmanın 3'ünde ilk 11'de yer aldı. 26 yaşındaki oyuncu bu maçlarda takımına gol ve asist katkısında bulunamadı. Fenerbahçe kariyerinde ise toplam 181 resmi maça çıkan milli oyuncu 21 gol ve 24 asistlik bir performans sergiledi.