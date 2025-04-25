İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2025 Cuma / 27 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4252
  • EURO
    43,6973
  • ALTIN
    4073.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Paul Pogba 2 yıllığına hayırlı olsun! Uçak sonunda iniyor
Spor

Ve Paul Pogba 2 yıllığına hayırlı olsun! Uçak sonunda iniyor

Paul Pogba'nın yeni adresi belli oldu. Bir süredir Süper Lig devlerinin de gündemine olan Fransız orta saha oyuncusu, gelecek sezon için tercihini yaptı. İşte Paul Pogba transferinin detayları…

Star Gazetesi25 Nisan 2025 Cuma 11:03 - Güncelleme:
Ve Paul Pogba 2 yıllığına hayırlı olsun! Uçak sonunda iniyor
ABONE OL

Paul Pogba sonunda beklenen imzayı atıyor. Son olarak Juventus forması giydikten sonra sözleşmesi feshedilen Fransız oyuncu, bir süredir pek çok takımın radarında bulunuyordu.

Pogba'nın yeni durağı netleşirken, deneyimli futbolcu için de hazırlıklar başladı. İşte Paul Pogba'nın yeni takımı...

PAUL POGBA "TAMAM" DEDİ

Süper Lig devleriyle de ismi geçen Paul Pogba'nın yeni adresini Suudi Arabistan basını duyurdu.

Buna göre 32 yaşındaki orta sahanın, Suudi ekiplerinden Al Hilal'e transferinin yakın olduğu kaydedildi.

Al Hilal, Paul Pogba'yı 2 yıllığına renklerine bağlamaya hazırlanırken, bunun için sezon sonunun beklenildiği iddia edildi.

POGBA İÇİN BAŞKA TALİPLER DE VAR

Paul Pogba ile özellikle Fransız takımları da yakından ilgileniyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Marsilya'ya transferi gerçekleşmeyen Pogba'nın, dümeni Arabistan'a kırdığı öne sürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.