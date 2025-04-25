Paul Pogba sonunda beklenen imzayı atıyor. Son olarak Juventus forması giydikten sonra sözleşmesi feshedilen Fransız oyuncu, bir süredir pek çok takımın radarında bulunuyordu.

Pogba'nın yeni durağı netleşirken, deneyimli futbolcu için de hazırlıklar başladı. İşte Paul Pogba'nın yeni takımı...

PAUL POGBA "TAMAM" DEDİ

Süper Lig devleriyle de ismi geçen Paul Pogba'nın yeni adresini Suudi Arabistan basını duyurdu.

Buna göre 32 yaşındaki orta sahanın, Suudi ekiplerinden Al Hilal'e transferinin yakın olduğu kaydedildi.

Al Hilal, Paul Pogba'yı 2 yıllığına renklerine bağlamaya hazırlanırken, bunun için sezon sonunun beklenildiği iddia edildi.

POGBA İÇİN BAŞKA TALİPLER DE VAR

Paul Pogba ile özellikle Fransız takımları da yakından ilgileniyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Marsilya'ya transferi gerçekleşmeyen Pogba'nın, dümeni Arabistan'a kırdığı öne sürüldü.