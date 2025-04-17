Paul Pogba transferi sonunda bitiyor. Son olarak Juventus forması giydikten sonra sözleşmesi feshedilen Fransız oyuncu, bir süredir kendisine kulüp arıyordu. Alman basını da oyuncunun yeni adresini duyurdu.

PAUL POGBA GELİYOR

Alman basınında çıkan habere göre Paul Pogba, menajerler aracılığıyla Bayern Münih'e önerildi. Bundesliga ekibinin, Fransız oyuncuya sıcak baktığı kaydedilirken, görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Haberin detaylarında Paul Pogba ile anlaşmanın sağlanması takdirde performansa göre sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Görüşmelerin devam ettiği ve Paul Pogba'nın da Bundesliga'ya yakın olduğu kaydedildi.

POGBA'NIN TALİBİ ÇOK

Paul Pogba'nın ayrıca Avrupa'nın çeşitli takımlarının da gündemine olduğu biliniyor. Özellikle oyuncunun Marsilya'ya transferi gündeme gelmiş, ancak son anda taraflar vazgeçmişti.

Öte yandan Premier Lig devi Manchester United da Paul Pogba ile temasını sürdürüyor.