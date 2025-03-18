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Spor

Ve Paul Pogba transferi resmen bitti: Şampiyon yapmaya geliyor

Paul Pogba, sonunda sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Aldığı doping cezası nedeniyle bir süredir futboldan uzak kalan Fransız orta sahanın adı Süper Lig devleriyle anılıyordu. Birçok kulübü peşine takan yıldız oyuncu, sonunda geleceği için kararını verdi. Bu kapsamda Paul Pogba, takımı şampiyon yapmak için geliyor. İşte Pogba'nın yeni takımı…

Star Gazetesi18 Mart 2025 Salı 15:34 - Güncelleme:
Ve Paul Pogba transferi resmen bitti: Şampiyon yapmaya geliyor
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Paul Pogba için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kariyerinde son olarak Juventus forması giyen ve sözleşmesi feshedilen Fransız futbolcunun cezası sona erdi. 1,5 yıl aradan sonra sahalara geri dönmeye hazırlanan deneyimli orta saha, sezon sonunda kulübe imzayı atıyor.

SÜPER LİG İLE DE ANILDI

Paul Pogba'nın adı özellikle Süper Lig devleriyle de oldukça sık anıldı. Ara transfer döneminde gündemin bir numaralı ismi olan Fransız oyuncu için beklenen transfer gerçekleşmemişti.

Bu kapsamda Paul Pogba, sezon sonunu bekleme kararı alırken, transferde sona gelindi. Böylece Pogba, geri dönmeye hazırlanıyor.

PAUL POGBA "GELİYORUM" DEDİ!

Daha önce Premier Lig ekibi Manchester United'da da forma giyen Paul Pogba, eski takımına geri dönüyor.

İngiliz basınında çıkan bir habere göre, Ada ekibinin, eski oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Haberin detaylarında Paul Pogba'nın da Premier Lig'de top koşturmaya sıcak baktığı ifade edilirken, anlaşmanın sezon sonunda tamamlanacağı iddia edildi.

Özellikle Alex Ferguson'un ayrılmasından sonra uzun bir süre toparlanamayan ManU'nun, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak istediği aktarıldı.

Daha önce Manchester United ile toplamda 446 resmi maça çıkan Paul Pogba, bu karşılaşmalarda 39 kez fileleri havalandırmıştı.

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