Paul Pogba, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. İtalya Serie A takımı Juventus'ta forma giyerken aldığı doping cezası nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalan tecrübeli oyuncu, küllerinden doğmak için geliyor.

Aldığı ceza sebebiyle Juventus'taki sözleşmesi feshedilen ve ara transfer döneminde Süper Lig devlerinin de gündemine gelen Paul Pogba'nın yeni adresi sonunda belli oldu.

POGBA'NIN CEZASI BİTİYOR

Paul Pogba, aldığı doping cezası nedeniyle Juventus'taki sözleşmesi feshedilmişti.

Bir süredir kulüpsüz kalan ve kış transfer döneminde de herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Paul Pogba, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yakın markajındaydı.

Fakat Paul Pogba'nın Süper Lig'e de transferi gerçekleşmedi. Öten yandan Fransız oyuncunun doping cezası biterken, sezon sonunda transfer olacağı yeni durağı da belli olmaya başladı.

PAUL POGBA TAMAM!

Paul Pogba, cezasının bitmesine kısa bir süre kala birçok takımın ilgisini çekiyor.

Oyuncu ile özellikle Fransa Lig 1 ekiplerinden Marsilya yakından ilgilenirken, Paul Pogba'nın da bu transfere sıcak baktığı aktarıldı.

Yeniden eski günlerindeki formunu yakalamak isteyen Paul Pogba'nın, sezon sonunda Marsilya'ya 2 yıllık imzayı atması bekleniyor.

Ayrıca Fransız dünya yıldızının cezası da 10 Mart tarihinde sona eriyor.