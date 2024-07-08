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Spor

Ve Paulo Dybala transferi resmen bitti! 3 yıllık anlaşma tamam: Çılgın teklif

Roma'da sürpriz bir Paulo Dybala gelişmesi yaşandı. Yıldız futbolcunun transferi resmen bitti. İşte Paulo Dybala haberinin detayları...

8 Temmuz 2024 Pazartesi 19:45 - Güncelleme:
Ve Paulo Dybala transferi resmen bitti! 3 yıllık anlaşma tamam: Çılgın teklif
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Kariyerini Roma'da sürdüren Paulo Dybala, transfer döneminin gözdesi oldu. Birçok kulüp, yıldız oyuncunun 12 milyon euroluk serbest kalma bedelinden yararlanmak için harekete geçti. Arjantinli futbolcu, transferi için kararını verdi.

PAULO DYBALA BİLMECESİ SONA ERDİ

Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr, Paulo Dybala'ya mevcut maaşının 4 katını teklif etti. Yıldız futbolcu ise Arabistan'da oynamaya sıcak bakmadı ve bu teklifi reddetti. 30 yaşındaki oyuncu, kariyerini İtalya'da sürdürmek istediği öne sürüldü.

Yıldız futbolcu ve menajeri bu hafta Roma yetkilileriyle bir araya gelerek, yeni sözleşmeye imza atacak. İtalya ekibi, Dybala'nın mevcut maaşına zam yaparak, 3 yıllık sözleşme önerdi. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU!

Arjantinli hücumcunun ismi Fenerbahçe ile anılırken, sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, iddiaları yalanlayarak; Roma'dan hiçbir oyuncuyla ilgilenmediklerini söyledi.

Star Gazetesi

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