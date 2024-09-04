Kariyerini Roma'da sürdüren Paulo Dybala, transfer döneminde birçok takımın gözdesi oldu. İsmi Süper Lig devleriyle de anılan yıldız oyuncu, son kararını verdi.

PAULO DYBALA TRANSFERİ RESMEN BİTTİ!

Roma'nın yıldız futbolcusu Paulo Dybala, yaklaşık 15 milyon euroluk serbest kalma maddesiyle birçok takımın dikkatini çekti. Arjantinli oyuncunun ismi Süper Lig devleriyle de anılırken, Suudi Arabistan'dan dev bir teklif geldi.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah, Dybala'ya yılda 15 milyon euro kazanacağı bir teklifte bulundu. Yapılan görüşmelerinden ardından 30 yaşındaki yıldız, gelen teklifi reddetti. Avrupa'da da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte deneyimli futbolcu, Roma'da kalmaya karar verdi.

GELECEK SEZON SONU BOŞTA

Yıldız oyuncunun Roma ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek. Birçok dev kulüp, tecrübeli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Star Gazetesi