İtalyan ekiplerinden Roma'da forma giyen Paulo Dybala, sezonun bitmesiyle taliplerini sıraladı. Transfer döneminin gözde isimlerinden birisi olan Arjantinli yıldız için sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, 30 yaşındaki oyuncunun yeni adresini duyurdu.

PAULO DYBALA AN MESELESİ!

Aktarılan haberlere göre; Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, Paulo Dybala'ya talip oldu. Suudi ekibi, Roma'nın kapısını Arjantinli oyuncu için çaldı. İki tarafın görüştüğü ve anlaşmanın çok yakın olduğu aktarıldı. Önümüzdeki günlerde Suudi ekibinin, Dybala transferini açıklaması bekleniyor.

FENERBAHÇE İDDİASI VARDI!

30 yaşındaki yıldızın ismi, Fenerbahçe ile anılıyordu. Jose Mourinho'nun sarı lacivertlilerin başına geçmesiyle, Dybala'yı transfer listesine yazdığı iddia edilmişti. Düzenlenen basın toplantısında Portekizli hoca, bu iddialara yalanladı ve Roma'nın herhangi bir oyuncusuna ilgisi olmadığını söyledi.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta boy gösteren Dybala, takımına 16 gol 10 asistlik katkı sağladı.

Star Gazetesi