İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2024 Cuma / 1 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3492
  • EURO
    35,0021
  • ALTIN
    2397.4
  • BIST100
    10139
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Paulo Dybala transferi resmen bitti! Yüzyılın imzası: Havalimanı dolup taşacak
Spor

Ve Paulo Dybala transferi resmen bitti! Yüzyılın imzası: Havalimanı dolup taşacak

Roma'nın yıldız futbolcusu Paulo Dybala cephesinde sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Paulo Dybala'nın yeni adresini duyurdular.

7 Haziran 2024 Cuma 18:27 - Güncelleme:
Ve Paulo Dybala transferi resmen bitti! Yüzyılın imzası: Havalimanı dolup taşacak
ABONE OL

İtalyan ekiplerinden Roma'da forma giyen Paulo Dybala, sezonun bitmesiyle taliplerini sıraladı. Transfer döneminin gözde isimlerinden birisi olan Arjantinli yıldız için sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, 30 yaşındaki oyuncunun yeni adresini duyurdu.

PAULO DYBALA AN MESELESİ!

Aktarılan haberlere göre; Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, Paulo Dybala'ya talip oldu. Suudi ekibi, Roma'nın kapısını Arjantinli oyuncu için çaldı. İki tarafın görüştüğü ve anlaşmanın çok yakın olduğu aktarıldı. Önümüzdeki günlerde Suudi ekibinin, Dybala transferini açıklaması bekleniyor.

FENERBAHÇE İDDİASI VARDI!

30 yaşındaki yıldızın ismi, Fenerbahçe ile anılıyordu. Jose Mourinho'nun sarı lacivertlilerin başına geçmesiyle, Dybala'yı transfer listesine yazdığı iddia edilmişti. Düzenlenen basın toplantısında Portekizli hoca, bu iddialara yalanladı ve Roma'nın herhangi bir oyuncusuna ilgisi olmadığını söyledi.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta boy gösteren Dybala, takımına 16 gol 10 asistlik katkı sağladı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.