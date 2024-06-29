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Spor

Ve Paulo Dybala transferi resmen bitti! Yüzyılın imzası: Havalimanı dolup taşacak

Roma'da forma giyen Paulo Dybala için sürpriz bir gelişme transfer gelişmesi yaşandı. Paulo Dybala'nın yeni adresi resmen belli oldu. İşte detaylar...

29 Haziran 2024 Cumartesi 18:38 - Güncelleme:
Ve Paulo Dybala transferi resmen bitti! Yüzyılın imzası: Havalimanı dolup taşacak
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Roma'da forma giyen Paulo Dybala, birçok kulübü peşine taktı. Transfer döneminin gözde isimlerinden olan Arjantinli yıldız için sürpriz bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala yönetimden, yeni sözleşmeyle birlikte maaşına zam yapılmasını talep etti. İtalyan ekibi, bu duruma sıcak bakmadı. Dybala ise ayrılık kararı aldı.

PAULO DYBALA ADA'YA DOĞRU!

Çizme medyasında çıkan haberlere göre; Premier Lig devi Manchester United, Paulo Dybala için devreye girdi. İngiliz ekibi, Arjantinli futbolcunun 12 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek, kadrosuna katmayı planlıyor. Öte yandan Kırmızı Şeytanlar'ın, yıldız futbolcuya 3 yıllık sözleşme önereceği aktarıldı.

1 AY SÜRESİ VAR!

Dybala'nın 12 milyon euroluk serbest kalma bedeli, 1 Temmuz tarihinde devreye girecek ve 30 Temmuz'da sona erecek. Bu maddenin sadece İtalya dışındaki takımlar için kullanılabilir olduğu öne sürüldü.

Star Gazetesi

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