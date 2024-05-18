Ve Philippe Coutinho transferi resmen bitti! Süper Lig'e hayırlı olsun

Katar ekiplerinden Al Duhail'de kiralık olarak forma giyen Philippe Coutinho, sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Aston Villa'ya geri dönecek. Premier Lig ekibi ise yıldız futbolcuyla yeni sezonda devam etmek istemiyor. Aktarılan haberlere göre; Aston Villa, Coutinho'nun bonservisini bile belirledi.

SÜPER LİG'DE PHILIPPE COUTINHO BOMBASI!

Aktarılan haberlere göre; Beşiktaş, Brezilyalı yıldız için devreye girdi. Siyah beyazlılar, yaz transfer döneminde 31 yaşındaki futbolcu için harekete geçmeyi planlıyor. Tecrübeli oyuncununda tercihinin Avrupa'da kalmak olduğu aktarılıyor.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama ve Yunanistan ekibi Olympiakos da yıldız futbolcuyla yakından ilgileniyor. Aston Villa'nın Coutinho için 5 milyon sterlin istediği aktarılıyor.

SEZON KARNESİ

Brezilyalı yıldız bu sezon 22 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro.

Star Gazetesi