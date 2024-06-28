Tottenham'da forma giyen Pierre-Emile Hojbjerg kariyeriyle ilgili sürpriz bir karar aldı. Danimarkalı futbolcu, takımdan ayrılmak istediği yönetime iletti. 28 yaşındaki yıldız, daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Deneyimli futbolcunun, kendisine daha iyi bir takım bulması için menajerini değiştirdiği aktarıldı.

SÜPER LİG'DE PIERRE-EMILE HOJBJERG SAVAŞI!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe, Pierre-Emile Hojbjerg için yarışa girdi. İki dev kulüp, yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Süper Lig devlerinin EURO 2024 sonrasında resmi temas kurması bekleniyor. Danimarkalı orta saha ise Türkiye'yi ikinci planda tutuyor.

İTALYA DEVLERİ İSTİYOR!

Hojbjerg'in Serie A'da forma giymek istediği; Milan, Juventus ve Napoli'nin transfer için devreye girdiği belirtiliyor. Yıldız oyuncu, İtalyan ekipleriyle anlaşamazsa rotayı Süper Lig'e çevirecek. Tecrübeli orta sahanın, bu yaz Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kariyerinde daha önce Bayern Münih ve Schalke gibi takımlarda forma giyen Hojbjerg'in güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Star Gazetesi