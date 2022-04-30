Ve Radamel Falcao imzayı resmen atıyor! Yeni takımı belli oldu

Türkiye kariyerinde Galatasaray forması giyen Rafamel Falcao sarı kırmızılılardan ayrılarak İspanya La Liga'nın yolunu tutmuştu. Kolombiyalı golcü İspanya'da başarılı bir sezonu geride bırakmaya hazırlanırken sözleşmesinin de son senesine girmişti. Yıldız golcü İspanya'da kalma kararı aldı.

RAFAMEL FALCAO KARARINI VERDİ

İspanya'ya döndüğünden bu yana başarılı performans gösteren Kolombiyalı golcü takımının lideri oldu ve Rayo Vallecano özellikle de iç saha maçlarında ciddi bir başarı gösterdi. 33. hafta sonunda ligde 11'inci sırada bulunan İspanyol ekibin Radamel Falcoa ile sözleşme yenilemek istemesi üzerine Kolombiyalı yıldızda bu isteğe olumlu cevap ile döndü. Falcao önümüzdeki sezon da Rayo Vallecano forması giyecek.

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RAFAMEL FALCAO'NUN KARNESİ

Rayo Vallecano'da 20 maça çıkan Falcao 8 gol 5 asistlik performans gösterdi. Takımına büyük katkı sağlayan Falcao, Rayo'nun ligde 11. sırada bulunmasında önemli rol oynadı.

Star Gazetesi