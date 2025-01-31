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  • Ve Rafa Silva “Buraya kadar” dedi! Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Spor

Ve Rafa Silva “Buraya kadar” dedi! Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

Rafa Silva, sürpriz bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılıyor. Sezon başında Benfica'dan kadroya dahil edilen 31 yaşındaki Portekizli yıldız, Süper Lig defterini kapatıyor. Rafa için beklenmedik bir gelişme yaşanırken, oyuncunun yeni adresi de resmen belli oldu. İşte Rafa Silva haberinin detayları…

Star Gazetesi31 Ocak 2025 Cuma 08:21 - Güncelleme:
Ve Rafa Silva “Buraya kadar” dedi! Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
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Rafa Silva cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ın zirve yarışından kopmasının ardından takımdan ayrılması beklenen oyuncular belli olmaya başlarken, o isimlere Rafa Silva da ekleniyor.

Yarım sezonda performansıyla siyah beyazlı taraftarın gönlüne giren yıldız futbolcu, yine taraftarı üzecek bir sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor. İşte Rafa Silva'nın yeni adresi...

RAFA SİLVA BEŞİKTAŞ'A VEDA EDİYOR

Rafa Silva'nın Süper Lig serüveni kısa sürecek gibi görünüyor.

Ortaya çıkan bir habere göre Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü ve şu sıralarda Premier Lig ekibi Wolverhampton'ı çalıştıran Vitor Pereira, Rafa Silva'ya kancayı taktı.

Oyuncuyu takımında görmek isteyen Portekizli çalıştırıcı, bu talebini yönetime bildirdi. Rafa Silva'nın da İngiltere'de oynamaya sıcak baktığı aktarılırken, Beşiktaş'ın transfere onay vermek istemediği de gelen bilgiler arasında.

Olası bir anlaşmada Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan ayrılarak Premier Lig'in yolunu tutması bekleniyor.

RAFA'NIN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Rafa Silva, sezon başından bu yana Beşiktaş ile toplamda 32 maçta boy gösterdi. Portekizli hücum oyuncusu bu maçlarda takımına 10 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

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