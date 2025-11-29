İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Ve Rafa Silva için resmi açıklama! ''Bunu konuşmanın anlamı yok''

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi bir türlü çözülemiyor. Oyuncu siyah-beyazlılardan ayrılmak ve eski kulübü Benfica'ya geri dönmek istiyor. Bu kapsamda Portekiz ekibinden resmi bir açıklama geldi. İşte Rafa Silva haberinin devamı...

Star Gazetesi29 Kasım 2025 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
Ve Rafa Silva için resmi açıklama! ''Bunu konuşmanın anlamı yok''
Rafa Silva için oldukça hareketli günler yaşanıyor. Beşiktaş ile köprüleri atan ve takımdan ayrılma konusunda geri adım atmayan Portekizli yıldız futbolcu, eski kulübü Benfica'ya geri dönmek istediğini menajerler aracılığıyla iletti.

Bu kapsamda Benfica Başkanı Manuel Rui Costa, Rafa Silva ile ilgili kendisine gelen bir soruya çarpıcı bir cevap verdi.

"ANLAMI YOK"

Rui Costa, bir gazetecinin "Rafa Silva'nın Benfica'ya döneceği konuşuluyor. Taraftara bir hediyeniz olacak mı?" sorusu üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı. Costa, "Rafa Silva, Beşiktaş'ın oyuncusu. Benfica oyuncusu değil. Bu yüzden şu anda bundan konuşmanın bir anlamı yok." dedi.

Sözlerine devam eden Benfica başkanı, "Hediye vermesi gerekenler şu an burada olan ve yıl sonuna kadar oynayacağımız maçları kazanmak için çalışmak zorunda olan mevcut oyuncularımızdır." şeklinde konuştu.

OCAK AYINA KADAR KALABİLİR

Öte yandan Portekiz basınında çıkan iddialara göre ocak ayına kadar Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın bu kararından vazgeçtiği ileri sürüldü. Deneyimli futbolcunun, Beşiktaş'ın serbest kalması için talep ettiği bonservis nedeniyle ara transfer dönemini bekleme kararı aldığı dile getirildi.

