Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sürpriz bir transfer için adım attı. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan Rafa Silva için kolları sıvadı.

RAFA SILVA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve Portekiz temsilcisinden ayrılan Rafa Silva'yı kadrosuna katmak için oyuncuyla görüşmelere başladı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 52 MAÇA ÇIKTI

31 yaşındaki yıldız oyuncu, geride bıraktığımız sezonda Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 52 resmi maça çıkarken 22 gol ve 15 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.