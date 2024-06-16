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  • Ve Raheem Sterling transferi resmen bitti! Yüzyılın imzası: Havalimanı dolup taşacak
Spor

Ve Raheem Sterling transferi resmen bitti! Yüzyılın imzası: Havalimanı dolup taşacak

Raheem Sterling, yaz transfer döneminde formasını giydiği Chelsea'den ayrılıyor. Fenerbahçe'nin de talip olduğu Raheem Sterling'in yeni adresini İngilizler duyurdu.

16 Haziran 2024 Pazar 18:18 - Güncelleme:
Ve Raheem Sterling transferi resmen bitti! Yüzyılın imzası: Havalimanı dolup taşacak
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Chelsea'nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling, transfer döneminin en konuşulan isimleri arasına girdi. Kadrosunda büyük yapılanmaya giden Premier Lig ekibi, yıldız futbolcusu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Süper Lig'den Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcu için devreye girdi.

RAHEEM STERLING'İN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!

İngiliz basını, Raheem Sterling'in yeni adresini resmen duyurdu. Haberde, Ada ekiplerinden West Ham'ın İngiliz yıldıza talip olduğu yazıldı. Premier Lig ekibinin 29 yaşındaki kanat oyuncusu için büyük bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

Öte yandan Sterling'e Suudi Arabistan, MLS ve Türkiye'den Fenerbahçe'nin de ilgi duyduğu belirtildi. Yıldız futbolcunun ise kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istediği bu yüzden West Ham'a sıcak baktığı yazıldı.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Chelsea formasını 43 kez giyen Sterling, 10 gol 8 asistlik performans gösterdi. İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi

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