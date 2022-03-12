Ve rakam belli oldu! Dünya devinden Merih Demiral'a inanılmaz teklif

Star Gazetesi 12 Mart 2022 Cumartesi 19:13 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 19:13

Real Madrid'in uzun süredir peşinde olduğu Merih Demiral için Atalanta'nın planı belli oldu. İtalyan ekibinin Merih Demiral'ı satın alma opsiyonunu kullanarak alacağı ve Real Madrid'den milli oyuncu için 50 milyon euro istediği öne sürüldü. İspanyol devinin ise bu teklif için hazırlık yaptığı belirtildi.

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ATALANTA, MERİH DEMİRAL'İN BONSERVİSİNİ ALACAK

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta geçtiğimiz yaz Merih Demiral'ı Juventus'tan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştı. İtalyan basınına göre; Atalanta, performansıyla müthiş bir çıkış yakalayan ve birçok Avrupa ekibinin dikkatini çeken Merih Demiral'ın bonservisini almak için harekete geçti. Milli savunmacının 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanılarak kadroya katılacak.

MERİH DEMİRAL İÇİN 50 MİLYON EURO İSTENİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; La Liga ekibi Real Madrid, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor. Atalanta, satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini alacağı Merih Demiral için İspanyol devinden 50 milyon euro istiyor. Real Madrid'in ise şimdiden teklif için hazırlıklarına başladığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki milli savunmacı, bu sezon Atalanta formasıyla 29 maçın 28'inde ilk 11'de yer aldı. Demiral, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asist ile takımına katkıda bulundu.