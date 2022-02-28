Ve rakam belli oldu! Hakan Çalhanoğlu için dev kulüp kesenin ağzını açtı

Star Gazetesi 28 Şubat 2022 Pazartesi 20:46 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 20:46

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon sergilediği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu için Manchester United'ın 20 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Milli oyuncunun Inter ile olan sözleşmesi 2024'e kadar sürüyor.

MANCHESTER UNITED, HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PEŞİNDE

İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig ekibi Manchester United, Hakan Çalhanoğlu için devreye girdi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Ralf Rangnick'in milli oyuncuyu çok beğendiği ve yakından takip ettiği belirtildi.

20 MİLYON EURO TEKLİF HAZIRLANDI

İngiliz ekibinin milli oyuncu için 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu ve önümüzdeki yaz aylarında kadrosuna katmak istediği belirtildi. Ancak İtalyan ekibinin bu bonservis ücretini yeterli bulmayacağı belirtildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER KARNESİ

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 31 resmi maçın 27'sinde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.