Ve resmen açıklandı! Enner Valencia transferi hayırlı olsun

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bu sezon sarı-lacivertlilerde oynadığı futbol ile tüm dikkatleri üzerine çeken 33 yaşındaki deneyimli santrafor Enner Valencia'ya Güney Amerika'dan sürpriz bir talip çıktı.

ENNER VALENCIA, INTERNACIONAL YOLUNDA

2020 yılında Tigres UANL'dan Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı santrafor Enner Valencia, sarı-lacivertli kulübü geldiği günden bu yana sürekli yükselen performansı ile hem taraftarın beğenisi topladı hem de teknik direktör Jorge Jesus'unda ilk 11'inin vazgeçilmez ismi oldu. 2022-2023 sezonunda attığı gollerle de gol krallığında zirvede bulunan deneyimli oyuncu Enner Valencia, Güney Amerika ekibi Internacional prensipte anlaşma sağladı.

ENNER VALENCIA YENİ ADRESİ NETLEŞTİ

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Internacional yönetimi transfer sezonun başlamasına kısa bir süre kala Avrupa'ya gelerek Enner Valencia ile görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca Brezilya ekibi sezon sonunda sarı-lacivertlilerde sözleşmesi son bulan Enner Valencia ile bir ön sözleşme imzaladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe ile 44 resmi maça çıkan Ekvadorlu yıldız Enner Valencia 32 gol, 6 asistlik ile takımın gol yükünü sırtladı.