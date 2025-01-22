Ferdi Kadıoğlu için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'den transfer olduğu Brighton'da sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Ferdi Kadıoğlu, kısa sürede adından söz ettirmeye başlamıştı. Sezon başında Premier Lig'e çabuk ısınan Ferdi Kadıoğlu için kulübünden resmi açıklama da geldi. Bu kapsamda 25 yaşındaki milli oyuncu için geri sayım da başladı.

FERDİ KADIOĞLU RESMEN DÖNÜYOR!

Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz yılın kasım ayında oynanan Liverpool maçında sakatlanmıştı. O zamandan beri formasından uzak kalan Ferdi Kadıoğlu için beklenen haberi kulübü Brighton duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda "Ferdi'nin geri dönüşü devam ediyor" başlıklı bir fotoğraf paylaşıldı. Bu haber üzerinde taraftarlar paylaşımı yorum yağmuruna tutarken, yeniden sahalara dönmek için çalışmalarına başlayan Ferdi Kadıoğlu'nun da nisan ayı gibi formasına kavuşabileceği belirtildi.

Bu sezon Brigton formasıyla 13 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, takımına 3 gollük katkı sağlamıştı.