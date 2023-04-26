Ve resmen açıklandı! Ferdi Kadıoğlu transferi hayırlı olsun

Fenerbahçe'nin başarılı yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Avrupa futbolunun önemli ismi Newcastle United devreye girdi. Başarılı kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, son iki sezonda sarı-lacivertli forma ile gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı. 23 yaşındaki futbolcu Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

FERDİ KADIOĞLU'NUN İNGİLİZ TALİBİ

Fenerbahçe'ye 2018 yılında NEC Nijgemen'den transfer olan Ferdi Kadıoğlu 5 sezondur sarı-lacivertli takımda forma giyiyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Newcastle United kadrosunu Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ile güçlendirmek istiyor. Kanarya başarılı oyuncu için önemli bir bonservis bedeli talep ediyor.

SON KARAR FENERBAHÇE'DEN GELECEK

İngiltere basınında çıkan haberlere göre; İngiliz ekibi Newcastle United, 2026 yılında sözleşmesi bitecek olan Ferdi Kadıoğlu için uygun bir teklif ile sarı-lacivertli ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin ise Ferdi Kadıoğlu için en az 20 milyon euroluk bir teklif beklentisi olduğu ve buna göre değerlendirmede bulunacağı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki başarılı futbolcu Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 40 resmi maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi. Ferdi, 3445 dakika sahada görev aldı.