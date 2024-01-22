Ve resmen açıklandı! Matheus Saldanha, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, harekete geçti. Fenerbahçe, savunma ve orta sahasına takviye yapmasının ardından hücum hattını da güçlendirmek istiyor. Sarı lacivertlilerin uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Partizan forması Matheus Saldanha için sıcak bir gelişme yaşandı.

MATHEUS SALDANHA İMZAYI ATIYOR

Fenerbahçe, devre arasında yoğun çaba sarfettiği Matheus Saldanha transferinde mutlu sona yakın. İtalya basınının haberine göre; Brezilyalı yıldızın tercihi sarı lacivertli kulüp oldu ve kulübünden kolaylık istedi. Öte yandan Sarı Kanarya'ya bu transfer bir de rakip çıktı. İtalya ekibi Torino'da 24 yaşındaki oyuncu için devreye girdi. Fenerbahçe ve Torino'nun bonservis teklifinin 6 milyon euro olduğu ayrıca aktarıldı.

24 MAÇTA 15 GOL

Bu sezon Sırbistan ekibiyle 24 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 15 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi