Ve resmen açıklandı! Mesut Özil'e talip oldular

Fenerbahçe'de sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Mesut Özil için yeni bir gelişme yaşandı. Mesut Özil'i MLS ekiplerinden Los Angeles FC'nin istediği öne sürüldü.

MESUT ÖZİL KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde büyük umutlarla transfer ettiği Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla sergilediği inişli çıkışlı performansıyla sık sık tartışma konusu olmuştu. Yıldız oyuncu geçtiğimiz haftalarda Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

"TAKIMDA KALMASINI İSTERİM"

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Mesut Özil hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın takımdan ayrı saatlerde çalıştıklarını belirten Dilmen, "Umarım kulüp, Mesut ve Ozan için de en hayırlı kararı verir. İkisinin de kalmasını isterim." dedi.

"LOS ANGELES FC, MESUT ÖZİL'İ İSTİYOR"

Mesut Özil'i 15-20 günde bir gördüğünü belirten Dilmen, "Los Angeles FC kulübü istiyor. Yazılı mesaj olarak da okumuştum. İki yıl daha kontratı var, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Ne olacağını zaman gösterecek." şeklinde konuştu.