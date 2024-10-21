Neymar cephesinde çok çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Geçen yılın ekim ayında yaşadığı sakatlık sebebiyle 1 yıl sahalardan uzak kalan Brezilyalı sambacı için çok konuşulacak transfer haberinin detayı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Futbola Brezilya'nın köklü takımlarından Santos'ta başlayan Neymar, 2013 yılında 88 milyon euroluk rekor bir bonservis bedeliyle dünya devi Barcelona'ya transfer oldu. Barça'da gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Neymar JR, daha sonra 2017 yılında 222 milyonluk bonservis bedeliyle PSG'nin yolunu tuttu.

Neymar, 2023 yılında 90 milyon euroluk bedelle Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına transfer oldu. Ancak sambacı için resmen kabus dolu günler başladı.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Kariyeri boyunca gittiği her takımda yaşadığı talihsiz sakatlıklar Neymar'ın peşini bir türlü bırakmadı. Son olarak geçen sezonun başında Al-Hilal'la sadece 5 maça çıkan Neymar, Brezilya'nın Uruguay'a 2-0 mağlup olduğu maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 yıldır sahalardan uzak kaldı.

Bu süreçte yıldız futbolcu için İspanyol basınından çarpıcı bir transfer haberi geldi.

BARCELONA'YA GERİ DÖNEBİLİR

İspanyol basınında çıkan habere göre Barcelona, Neymar ile yakından ilgileniyor. Uzun bir süre sahalardan uzak kalan Neymar'ın, Avrupa'ya geri dönmeye de sıcak baktığı öğrenildi. Ek olarak futbola başladığı yer olan Brezilya ekibi Santos'un da eski futbolcusu Neymarı'ı yakın markaja aldığı ileri sürüldü.

Ayrıca, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile olan sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitecek olan Neymar'ın, yakın bir zaman içinde sahalara yeniden dönmesi bekleniyor.