Ve resmen açıklandı! Salih Uçan transferi hayırlı olsun!

Beşiktaş'ın başarılı ismi Salih Uçan yaz transfer döneminde Avrupa'ya gidiyor. Bu sezon siyah-beyazlılarda gösterdiği performans ile İtalyan kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan için yeniden İtalya yolu gözüktü.

YENİDEN İTALYA YOLCUSU

29 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Salih Uçan 2021 yılında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Geçen sezon Başakşehir'e kiralanan ve oradaki performansıyla yeniden siyah-beyazlılara dönen Salih Uçan her geçen gün yükselen performansı ile İltalya'nın Serie A ekiplerinden Bologna ve Torino'yu peşine taktı.

SON KARARI BEŞİKTAŞ VERECEK

29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan için yaz transfer döneminden Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanan Torino, futbolcu için 6 milyon euroluk teklif sunmaya hazırlanıyor. Bologna ise Beşiktaş ile sözleşmesi 2024 yılında son bulacak olan Salih Uçan'ı satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istiyor. Deneyimli futbolcu Salih Uçan ile ilgili olarak siyah-beyazlı ekibin teklifleri de[erlendirecekleri hem kulüp hem de oyuncu için en uygun olan teklifi kabul etmeye hazır oldukları biliniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

29 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncu Salih Uçan bu sezonki performansı ile hem Valerian İsmael döneminde hem de Şenol Güneş döneminde ilk 11'in vazgeçilmez ismi oldu. Bu sezon siyah- beyazlı forma ile 26 resmi maçın 24'ünde ilk 11'de başlayan Salih Uçan bu maçlarda 3 gol kaydederek skora katkı sağladı.