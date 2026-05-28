Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sezonu şampiyonlukla tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus, kulübüyle yeni sözleşme imzalamadı. Portekizli teknik adam, takıma veda etti.

Suudi kulübü Al-Nassr, Portekizli hoca ile vedalaştı. Kulüpten yapılan veda paylaşımında, "Zorlu bir mücadeleyle geldi ve kahraman olarak ayrılıyor. Teşekkürler Jesus, kulübün Al-Nassr için yaptığın her şey için. Ve her zaman Al-Nassr tarafından sevilen biri olarak kalacaksın" ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE'YE DÖNECEK Mİ?

Suudi Arabistan ekibiyle yollarını ayıran Portekizli çalıştırıcı, Süper Lig devi Fenerbahçe ile de anılıyor.

71 yaşındaki antrenör daha önce yaptığı "Bu sadece Suudi Arabistan'daki Jorge Jesus etkisi değil. Portekiz'de, Brezilya'da, Al Hilal'de kazandım. Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe oldu. Belki de Fenerbahçe'de bitirmem gereken bir hikaye vardır. Bu ihtimallerden biri. Bunu düşüneceğim" diyerek geri dönüş sinyali vermişti.

Yakın zamanda Jorge Jesus cephesinde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor.