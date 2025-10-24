İSTANBUL 25°C / 17°C
Spor

Ve resmen duyurdular! Robert Lewandowski sonunda imzayı atıyor

Robert Lewandowski, yeni takımına imzayı atıyor. Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Polonyalı golcünün adı, başta Fenerbahçe olmak üzere çeşitli kulüplerin gündeminde yer alıyordu. Bu kapsamda Robert Lewandowski için bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar…

24 Ekim 2025 Cuma 15:15
Ve resmen duyurdular! Robert Lewandowski sonunda imzayı atıyor
Robert Lewandowski, İspanya kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Polonyalı golcü, yeni takımı için gün sayıyor. Pek çok kulüple yakından anılan 37 yaşındaki deneyimli santrfor, kararını verdi.

FENERBAHÇE İDDİALARI

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran ve kurmayları, ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte sarı-lacivertlilerin gündemine Robert Lewandowski ismi gelirken, Polonyalı oyuncunun adı taraftarlar arasında heyecana neden oldu.

Ancak henüz Robert Lewandowski için bir girişimin olmadığı öne sürülürken, tecrübeli forvet ise bambaşka bir adresin yolunu tutmaya hazırlanıyor.

LEWANDOWSKİ'Yİ DUYURDULAR

İngiliz basınının duyurduğu habere göre, Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Robert Lewandowski'nin peşine düştü. Polonyalı futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini fırsata çevirmek isteyen İngiliz ekibi, Barcelona'nın kapısını çalacak.

Haberin detaylarında, Robert Lewandowski'nin de Manchester United forması giymeye sıcak baktığı ve Katalan devinden ayrılmayı kafasına koyduğu bildirildi.

Bu nedenle ManU'nun, devre arasında Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayacağı ve oyuncunun da Ada ekibine resmi imzayı atacağı öne sürüldü.

Bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi karşılaşmada boy gösteren Robert Lewandowski, takımına 4 gollük katkıda bulundu.

