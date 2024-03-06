Ve resmen duyuruldu! Acun Ilıcalı, Hull City'de transfer bombası patlattı

İngiltere Championship'te play-off'ta potasına girme mücadelesi veren Hull City, Premier Lig'e gözünü dikti. Kulübün tek hedefi olan Premier Lig'e çıkıp oradan gelecek ödemeyle takıma büyük yatırımlar yapmak. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, bu hedef doğrultusunda Liverpool'un genç yıldızı Fabio Carvalho'yu kiralık olarak Hull City'ye kazandırmıştı.

ACUN ILICALI'DAN HULL CITY'YE SÜRPRİZ İSİM!

Birçok kulübün peşinde olduğu Fabio Carvalho'yu kiralık olarak kadrosuna katan Hull City, bu sefer de yıldız oyuncunun bonservisini istiyor. İngiliz basınının iddiasına göre; Hull City, Fabio Carvalho'yu bonservisiyle kadrosuna katmak için Liverpool ile temasa geçti. Yapılan haberde, bu transfer için olumsuz bir durumun olmadığını ve Liverpool'un genç oyuncuya kadro yer bulamadığını bu yüzden kolaylık sağlanacağını açıklandı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Hull City ile bu sezon 25 maçta süre alan genç orta saha 3 kez ağları havalandırdı. Portekizli yıldızın piyasa değeri ise 14 milyon euro.

Star Gazetesi