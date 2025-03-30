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Spor

Ve resmen duyuruldu! İlkay Gündoğan Süper Lig'e geliyor: İstanbul devine hayırlı olsun

İlkay Gündoğan, yılın transferine imzayı atıyor. Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu, dümeni Süper Lig'e kırdı. Bu kapsamda İstanbul devi de transfere son noktayı koyarken, İlkay için hazırlıklar da başladı. İşte İlkay Gündoğan'ın yeni takımı…

Star Gazetesi30 Mart 2025 Pazar 15:13 - Güncelleme:
Ve resmen duyuruldu! İlkay Gündoğan Süper Lig'e geliyor: İstanbul devine hayırlı olsun
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İlkay Gündoğan cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekibi Manchester City'den ayrılma kararı alan tecrübeli orta saha, Süper Lig devi için geliyor.

Öte yandan Guardiola da İlkay Gündoğan'ın ayrılığına yeşil ışık yakarken, bu transfer için sezon sonu işaret edildi.

İLKAY GÜNDOĞAN BOMBASI

İngiliz basınının duyurduğu habere göre; İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transfer olmasının önünde bir engel kalmadığı belirtildi.

Taraftar arasındaki görüşmelerde mutabık kalındığı ileri sürülürken, İlkay Gündoğan'ın gelecek sezon için Galatasaray'a imza atmasının beklenildiği vurgulandı.

Öte yandan İlkay ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirilirken, bunun için sezon sonunun beklenildiği iddia edildi.

SEZON KARNESİ

İlkay Gündoğan, bu sezon City formasıyla 39 resmi maçta görev aldı. 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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