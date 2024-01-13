Ve resmen duyuruldu! Mario Balotelli geri dönüyor

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da yaşanılan krizin ardından birkaç oyuncu takımdan ayrıldı. Mavi Şimşekler'in yönetimi, takımın forveti Mario Balotelli'yle de yolların ayrılacağını açıkladı. Bu sezon başında takıma katılan İtalyan golcü, dizinde yaşadığı sakatlığın ardından takıma katılamadı ve birçok maçı kaçırdı.

MARIO BALOTELLI GERİ DÖNÜYOR!

Tedavisini memleketi İtalya'da sürdüren Balotelli'ye 3 talip çıktı. Çizme ekipleri Udinese, Salernitana ve Empoli, 33 yaşındaki golcüyü yakından takip ediyor. Yıldız santrfor, EURO 2024'te İtalya Milli Takımı'nda forma giyebilmek için bu ilgiye sıcak bakıyor.

KARİYERİ

Balotelli, 2013 yılında Manchester City'den ayrıldığından beri AC Milan, Liverpool, Nice, Marsilya, Brescia, Monza, Adana Demirspor ve Sion'da forma giydi. Bugüne kadar İtalya formasını 36 kez giydi ve 14 gol attı.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı