Manchester United formasıyla ikinci sezonunu geçiren Altay Bayındır, sezon sonunda İngiliz deviyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kadroda ciddi bir köklü değişikliğe gitmesi beklenen Kırmızı Şeytanlar'da ayrılacaklar listesinde Altay Bayındır ismi de yer alıyor. Milli kalecinin ise yeniden Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

ALTAY BAYINDIR DÖNÜYOR

Altay Bayındır 2 yıllık aradan sonra Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde; Manchester United'ın 27 yaşındaki kaleciyi gözden çıkardığı ve yaz aylarında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı aktarıldı.

Haberin detaylarında Altay Bayındır için en kuvvetli ihtimalin yeniden Süper Lig'de forma giymek olduğu belirtildi.

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ DEVREYE GİREBİLİR

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Altay Bayındır için devreye girebileceği öğrenildi. Bordo mavililerin Uğurcan Çakır'ın ayrılması durumunda bu transfer için girişimde bulunması bekleniyor. Beşiktaş ise Ersin Destanoğlu'nu elden çıkarması durumunda milli file bekçisi için Trabzonspor ile yarışa girebilir.

7 MAÇTA 12 GOL YEDİ

Bu sezon Manchester United'ın kalesini 7 maçta koruyan Altay Bayındır gördüğü 12 gole engel olamadı. 27 yaşındaki eldiven 2 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Star Gazetesi