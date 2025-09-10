İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2796
  • EURO
    48,3817
  • ALTIN
    4833.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve resmen geri dönüyor! Takımın yeni golcüsü Enner Valencia
Spor

Ve resmen geri dönüyor! Takımın yeni golcüsü Enner Valencia

Enner Valencia konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Brezilya ekibi Internacional'de kariyerini sürdüren golcü futbolcunun dönüş haberi resmen duyuruldu. Enner Valencia transferinin detayları haberde…

Ahmet Aygün10 Eylül 2025 Çarşamba 18:46 - Güncelleme:
Ve resmen geri dönüyor! Takımın yeni golcüsü Enner Valencia
ABONE OL

Enner Valencia 3 sezon giydiği Fenerbahçe formasına 2023 yaz aylarında veda etmişti. Son iki yılını Brezilya'nın köklü takımlarından Internacional'de geçiren 35 yaşındaki futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. Enner Valencia daha önce de forma giydiği eski kulübüne geri dönmeye oldukça yakın.

ENNER VALENCİA ESKİ TAKIMINA DÖNÜYOR

Enner Valencia 5 yıl aradan sonra lige eski takımıyla dönüyor. Meksika'da son olarak Tigres forması giyen deneyimli forvete 2014 yılında 6 ay top koşturduğu ülkenin bir başka temsilcisi Pachuca talip oldu.

ESPN'de yer alan habere göre; Enner Valencia kulübü Internacional ile sözleşmesini feshedecek. Tarafların fesih görüşmelerinde son aşamada olduğu kaydedildi.

Haberde Enner Valencia için yeni adresin ise Pachuca olacağına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi. Meksika temsilcisinin oyuncuyla her konuda anlaşma sağladığı ve resmi imzaların gelecek günlerde atılacağı ifade edildi.

INTERNACIONAL PERFORMANSI

Enner Valencia geride bıraktığımız iki sezonda Internacional ile 100 maça çıktı. Valencia, bu karşılaşmalarda takımına 31 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Kariyerinde West Ham, Everton ve Fenerbahçe formaları da giyen 35 yaşındaki Enner Valencia 1,7 milyon euro piyasa değerine sahip.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.