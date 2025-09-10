Enner Valencia 3 sezon giydiği Fenerbahçe formasına 2023 yaz aylarında veda etmişti. Son iki yılını Brezilya'nın köklü takımlarından Internacional'de geçiren 35 yaşındaki futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. Enner Valencia daha önce de forma giydiği eski kulübüne geri dönmeye oldukça yakın.

ENNER VALENCİA ESKİ TAKIMINA DÖNÜYOR

Enner Valencia 5 yıl aradan sonra lige eski takımıyla dönüyor. Meksika'da son olarak Tigres forması giyen deneyimli forvete 2014 yılında 6 ay top koşturduğu ülkenin bir başka temsilcisi Pachuca talip oldu.

ESPN'de yer alan habere göre; Enner Valencia kulübü Internacional ile sözleşmesini feshedecek. Tarafların fesih görüşmelerinde son aşamada olduğu kaydedildi.

Haberde Enner Valencia için yeni adresin ise Pachuca olacağına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi. Meksika temsilcisinin oyuncuyla her konuda anlaşma sağladığı ve resmi imzaların gelecek günlerde atılacağı ifade edildi.

INTERNACIONAL PERFORMANSI

Enner Valencia geride bıraktığımız iki sezonda Internacional ile 100 maça çıktı. Valencia, bu karşılaşmalarda takımına 31 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Kariyerinde West Ham, Everton ve Fenerbahçe formaları da giyen 35 yaşındaki Enner Valencia 1,7 milyon euro piyasa değerine sahip.