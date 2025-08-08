İSTANBUL 30°C / 22°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve resmi açıklama! Beşiktaş Wilfred Ndidi'yi kadrosuna kattı
Spor

Ve resmi açıklama! Beşiktaş Wilfred Ndidi'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş, Wilfred Ndidi'yi 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlıların Nijeryalı oyuncu için ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu.

8 Ağustos 2025 Cuma 14:04
Ve resmi açıklama! Beşiktaş Wilfred Ndidi'yi kadrosuna kattı
Beşiktaş Kulübü, Nijeryalı futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8 milyon avro ödenecektir." denildi.

2024-2025 sezonunda Leicester City formasıyla tüm kulvarlarda 30 müsabakada görev alan Ndidi, 1 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Ön libero, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında oynayabilen 28 yaşındaki oyuncu, Nijerya Milli Takımı'nın formasını da 65 kez terletti.

