İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1501
  • EURO
    47,9919
  • ALTIN
    4521.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve resmi açıklama! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
Spor

Ve resmi açıklama! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Milli futbolcu için sarı-lacivertlilerin ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi29 Ağustos 2025 Cuma 14:13 - Güncelleme:
Ve resmi açıklama! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
ABONE OL

Benfica Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Portekiz ekibi Benfica'nın transfer açıklamasında Fenerbahçe ile ön anlaşma sağlandığı duyurulurken "Galatasaray'ın ön alım hakkı vardır, bilgilendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE BENFICA'NIN AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarın 25 milyon Euro tutarına ulaşabilir.

GALATASARAY'IN ALACAĞI PARA

Fenerbahçe, milli futbolcu için 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euroluk teklif sonrası mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, transferin gerçekleşmesi halinde 'bir sonraki transfer karından yüzde 10 pay' hakkına sahip olduğu için 1 milyon 50 bin Euro pay alacak.

BENFICA İLE VEDALAŞTI

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu bu sabah Benfica idmanında takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 26 yaşındaki milli futbolcu, Benfica'nın antrenmanına çıkmadan eşyalarını topladı.

Kerem Aktürkoğlu'nu kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelerek önce Fenerbahçe'ye imza atması, sonra ise A Milli Takım'ın kadrosuna katılması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Yola atlayan çocuğa otomobil çarptı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.