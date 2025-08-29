Benfica Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Portekiz ekibi Benfica'nın transfer açıklamasında Fenerbahçe ile ön anlaşma sağlandığı duyurulurken "Galatasaray'ın ön alım hakkı vardır, bilgilendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE BENFICA'NIN AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarın 25 milyon Euro tutarına ulaşabilir.

GALATASARAY'IN ALACAĞI PARA

Fenerbahçe, milli futbolcu için 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euroluk teklif sonrası mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, transferin gerçekleşmesi halinde 'bir sonraki transfer karından yüzde 10 pay' hakkına sahip olduğu için 1 milyon 50 bin Euro pay alacak.

BENFICA İLE VEDALAŞTI

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu bu sabah Benfica idmanında takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 26 yaşındaki milli futbolcu, Benfica'nın antrenmanına çıkmadan eşyalarını topladı.

Kerem Aktürkoğlu'nu kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelerek önce Fenerbahçe'ye imza atması, sonra ise A Milli Takım'ın kadrosuna katılması bekleniyor.